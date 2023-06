¡Valiente! Amy Gutiérrez presenta su nuevo disco en El Súper Show

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La salsera Amy Gutiérrez visitó hoy al programa de El Súper Show de La Karibeña para presentar su más reciente producción discográfico ‘Valiente’. Además, nos cuenta un poco sobre el lanzamiento de primer videoclip de su álbum.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Llega al programa!

La cantante peruana Amy Gutiérrez fue nuestra invitada especial hoy en el programa matutino de El Súper Show con Miguel Moreno, el ‘Pato Ovalle’ y Marco Antonio Ibarra que se transmite por la 94.9FM y la señal digital de Karibeña TV.

Amy pasó un momento divertido junto a los locutores y comenta la importancia de los fans y sobre su club de fans Famy. «El público es lo primero para el artista, siempre deberse a ellos y agradecerles por todo su amor. Uno por ahí llega un mensajito de algún fan con mucho gusto a responder«, comenta.

Además, cuenta que la razón de no aceptar la invitación al evento de Los Premios Heat 2023, fue por la promoción de su nuevo álbum ‘Valiente’: «Me hubiera encantado ir, pero los tiempos no coincidieron y ya no pudimos aceptar la invitación, pero yo ya he estado años atrás», comenta la salsera, quien estuvo en Los Premios Heat en el 2020 y 2021.

«Ya había ido Daniela, Yahaira y después me tocó a mi, dos veces, una como presentadora y otra presentando un show en el escenario. Este año si me he quedado picona porque todas han viajado juntos y yo había viajado sola».

También comenta que le parece increíble la representación peruana que se encuentra ahora en Punta Cana. «De verdad me hubiera gustado viajar con los chicos que están por allá, Álvaro Rod, Cielo Torres, Yahaira».

Te puede interesar leer: Hnos Silva presentan su tema «Mix Fantasmas del Caribe» en Habla Kausa

Presenta su disco ‘Valiente’

La salsera Amy llegó al programa para presentar su primer disco de estudio ‘Valiente’: «Gracias por todo su amor, su cariño, de verdad estoy muy feliz de estar acá presentando mi primer disco que se llama ‘Valiente'».

También comenta que las canciones fueron compuestas por Master Chris, Gianmarco, Ana Carina y Francisco Murias. «Mi disco ‘Valiente’, tiene nueve canciones inéditas, (dentro de las nueve) seis son salsa y tres baladas»

‘Lloro por Olvidar’, ‘Bye Bye’, ‘Corazón’, ‘Te Arrepentirás’, ‘Abrí los Ojos’, ‘Qué Pasaría’, ‘Abrí los Ojos’ (versión balada), ‘Qué Pasaría’ (Versión balada) y ‘Tengo Que Dejarte Ir’ forman parte de su álbum.

Te puede interesar leer: ¡Te encantarán! Conoce a las bellas chicas de El Encanto de Corazón

‘Qué Pasaría’ de Amy Gutiérrez

La peruana añade la canción que representa su disco: «Ahorita que estamos en El Súper Show de La Karibeña voy a presentar el single de mi disco que se llama ‘Qué Pasaría'».

Canción que se ha convertido en la favorito del público, ‘Qué Pasaría’ está en versión salsa y balada en el disco. Amy Gutiérrez añade que muy pronto estaría el primer videoclip oficial de su álbum.

«Acabo de terminar de grabar el videoclip de la canción ‘Qué Pasaría’ y ya creo que una semanita ya estamos listos para el lanzamiento», comenta.

Todas las canciones de su álbum ‘Valiente’ está disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales de música.