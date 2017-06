Vanessa Jerí: “Jefferson ya volteó la página”

Vanessa Jerí aseguró que a Jefferson Farfán poco le importa que Yahaira Plasencia continué hablando de él para facturar ya que está enfocado en su carrera futbolística y familiar. “(Ella) juega porque es un tema que le vende, pero por la parte de él no tiene nada que ver, no está ni enterado, no hay ninguna amistad entre ellos, ni relación. Él está en otras cosas, ya volteó la página, la biblioteca y todo”, dijo la rubia, quien asistirá al encuentro de las leyendas del rock, ‘Hombres G y Enanitos Verdes’, que se realizará el 18 de noviembre en el Jockey Club del Perú.

Asimismo, comentó que le pareció raro que la salsera ingrese a ‘Esto Es Guerra’ ya que en una oportunidad dijo que “nunca” iba a formar parte de un reality. “Aporta mucho para el baile, pero le falta mucho respecto a los juegos de competencia”.(D.B)