¡QUÉ FUERTE ! Vanessa López esposa de ‘Tomate’ Barraza hace terrible confesión

Una lamentable noticia, fue la que dio Vanessa López a través de su historial de Instagram. Y es que la aún esposa de ‘Tomate’ Barraza anunció que perdió a su bebé. “Lamentablemente, el embarazo no se logró (si lo menciono es porque retomaré mis cosas, mi vida y no quiero recibir mensajes desagradables) gracias por su preocupación y sus buenos deseos, yo estoy tranquila”, añadió.

Asimismo, aclaró que no retomará su romance con el expanelista de ‘Espectáculos’, que fue sacado de Latina por comentarios racistas en las redes sociales. “Yo no he tomado ni retomaré mi relación con nadie, por favor no digan cosas que no son”, acotó López que por segunda vez no pudo concluir su gestación.