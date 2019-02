Vanessa Terkes se encomienda a Dios por constantes amenazas

Tras recibir amenazas de muerte, la actriz Vanessa Terkes manifestó que todos los días se encomienda a Dios junto a su esposo el alcalde de La Victoria, George Forsyth. La ‘Primera dama’ de la ‘Rica Vicky’ dejó en claro que nadie la va a amedrentar, pues su lucha contra la corrupción sigue firme.

“Voy con Dios, rezo todos los días. No voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacer. Evidentemente, me cuido, cuando voy a un barrio llamo a la gente para que me acompañe, he tenido la oportunidad y suerte de conocer a mucha gente”, indicó la ‘Chata’.

-¿Ha cambiado tu vida después de las amenazas?

Trato de no exponerme tanto, si hay tráfico trato de no mirar por la ventana por precaución.

-¿Ahora tienes seguridad?

Entiendo que tienen que estar ahí, pero no es bonito, porque te quitan la privacidad que siempre has tenido, no es lo mismo.

-¿Cómo estás emocionalmente?

Me mantengo fuerte y firme con las cosas que quiero hacer, creo en Dios, rezamos todos los días con George.

-¿No se van a dar por vencidos?

Estoy dentro de la lucha contra la corrupción, yo lo apoyo a él en todo lo que decida. Estoy en con todo el tema social, de ayudar a los niños y adultos mayores. En recuperar algunos ambientes, dar clases gratuitas, en modelaje, percusión, actuación y rescatando las cosas básicas.

-¿Los planes de tener un hijo quedaron en veremos?

Practicamos poquito (risas).

Dato: Vanessa anunció que este 2 de febrero La Victoria cumple 99 años de historia y el alcalde presentará el documental ‘Mi rica Vicky’ en la plaza Manco Cápac y a través de las redes sociales.