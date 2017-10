Vania Bludao: “Melissa Klug me da miedo”

Ítalo Valcárcel será el bailarín que acompañará a Vania Bludau en Reyes del show. Ante la noticia, la morocha se puso a temblar, pues teme a que Melissa Klug, se ponga celosa por ‘feeling’ que pueda llegar a tener con el novio de la ‘blanca de chucuito’.

“Lo importante es que vas a tener un gran apoyo acá, porque estoy segura que todos los sábados Melissa Klug va a estar acá mirándote como bailas con Ítalo”, dijo Tilsa Lozano en ‘El otro show’.

Ante esto Vania respondió. “Yo estoy nerviosa en el sentido de que pasaría si llego a tener la química que tuve con Oreykel con Ítalo, yo no quiero tener problemas con Melissa, ese el miedo que tengo, me da miedo”, dijo la modelo.

Según contó Vania, tomará algunos consejos que le han dado y antes de presentar su primer baile con ítalo, invitará a Melissa a tomarse un cafecito juntas para que no hayan malos entendidos.

“Igual yo voy a crear la química para el baile, pero yo no sé cómo las otras personas van a reaccionar, por eso me han dicho que la llame (A Melissa) antes de que empiece la gala, que me tome un cafecito o un postrecito para calmarla”, añadió la Bludau.