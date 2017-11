Vania Bludau confirma soltería

Es definitivo. Vania Bludau sorprendió ayer con un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde ratifica el fin de su relación con el estadounidense Frank Dello Russo. “La relación sentimental que tenía finalizó definitivamente, no en los términos que hubiera deseado. Pido por favor a los seguidores omitir cualquier tipo de comentario malintencionado, ya que no daré detalle alguno debido a que la situación no merece opinión ni siquiera de mi parte”, publicó la bailarina.

Vania también se pronunció en conferencia de prensa sobre el maltrato a la mujer. “Lamentablemente el Perú es un desastre en ese sentido (maltrato). Hay gente que ni siquiera debería estar libre y es triste que todavía ocurra esto en el año 2017”, manifestó la morocha que confirmó su presencia en el concierto Huevos Revueltos de Enanitos Verdes y Hombres G este 18 de noviembre hasta el Jockey Club.