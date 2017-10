Vania Bludau: “He venido a ganar”

Vania Bludau se encuentra con toda la actitud para alzar la copa de la final de ‘El Gran Show – La Revancha’. Esto tras la supuesta pelea con su novio Frank Dello Ruso, quien se habría puesto celoso de una de sus coreografías. “He venido a ganar (…) Prefiero no hablar del tema. Estoy enfocada en mi trabajo, ensayando y feliz de seguir. Vine a Perú con un propósito. Él (su novio) es el único que sabe si me quedo o me voy”, señaló la modelo.

La ex de Christian Domínguez se lució en la pista de baile al ritmo de ‘Rica y apretadita’, tema interpretado por el cantante panameño ‘El General’. Su participación en la quinta gala del reality de baile fue aplaudido por el público y el jurado. La modelo una vez más ganó los mejores pasos de la noche junto a la actriz Anahí de Cárdenas.