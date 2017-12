Vania Bludau minimiza a ‘Wachimán’

La modelo Vania Bludau evitó pronunciarse sobre los problemas legales que viene atravesando su ex pareja, Christian Domínguez, con la madre de su hijo, Karla Tarazona. “Ese es ‘x’, no me importa. Ando ensayando todos los días (en El gran show) y los domingos me dedico a salir con mi familia o con amigos, no ando mirando tele o leyendo periódico estoy desinformado y es mejor”, afirmó.

Por otro lado, la morocha comentó que todavía tiene algunos temas pendientes que hablar con su ex, el abogado estadounidense Frank Dello Russo. “Él ahora está viajando y yo estoy participando acá. No tengo ni idea de lo que pueda pasar más adelante, de repente cambia de idea y se puede manejar las cosas, pero ya hubo sus cositas que no van”, aseveró.