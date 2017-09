Vania Bludau: “Nadie me frena”

“No puedo dar mucho detalle del tema porque no sé qué pasará más adelante, pero estar en Perú, con mi familia y hacer lo que me gusta, me hace feliz. Me llena”, señaló Vania Bludau tras los rumores de una posible separación con su novio, Frank Dello Ruso, quien se habría puesto celoso por un baile de bachata que hizo con el bailarín cubano Oreikel Hidalgo en ‘El Gran Show’.

Ella señaló que “no depende de un hombre” y que no sabe si regresará a Miami porque se han presentado varios proyectos para quedarse en el país, los cuales está evaluando. “No tengo pasaje de retorno. Yo vine a dar todo de mí y ganar la copa (…) A mí nadie me corta las alas. No existe persona que me corte las alas, de repente puede ser mi mamá y con un grito, pero ni eso”, precisó la también actriz y dejó en claro que “no hay que frenarnos por nada ni por nadie para seguir adelante”.