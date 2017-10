Vania Bludau: “No hay nada que conversar con Karla”

La sensual Vania Bludau se define una mujer sin filtro, con carácter y sin poses. Quizás por eso antes de la entrevista con Karibeña se mostró reacia a declarar, dice que no comulga con la prensa escrita porque “ponen tonterías que les vende” y aunque muchos le tengan antipatía, ella afirma que para pelearse “se necesitan dos”, por eso asegura que le va y le viene lo que digan los demás, “mientras yo esté feliz”.

Hoy es posible que se lleve la copa en la final de ‘El Gran Show’, junto a Anahí de Cárdena y Cristian Zuárez son los favoritos. A muchos le asombra que Vania haya dejado su cómoda vida en Estados Unidos, junto a su pareja Frank Dello Russo, y retorne a la farándula local, pero ella afirma que su proyecto es volver al espectáculo y no hay hombre ni romance que la detenga.

¿Fue difícil retomar el baile?

Al principio sí, las primeras dos semanas estuve fuera de ritmo y me esforcé para recuperar el training. Ha sido duro y he llegado invicta a la final que es lo que quería.

Ahora dicen que podrías volver a actuar…

Sí, pues, se han filtrado algunas cosas, pero yo no he contado nada de lo que haré. Si hay planes de quedarse más tiempo, aún hay grabaciones que podría hacer, pero no está cerrado todavía.

¿Te costó regresar a Lima después de unos años en Estados Unidos, donde estabas más tranquila y lejos del acoso de la prensa?

Sí, claro, pero no por regresar. Creo que ahora estoy en otro plan, y la prensa ha bajado la revolución en cuanto a temas relacionados conmigo, por estoy tranquila, de verdad.

¿Te estresó en su momento eso?

No es que estresa, sino que en un momento aburre y como que ya quieres cambiar de ambiente. Aburre lo mismo, lo mismo y lo mismo, así son ustedes, se agarran de algo y le dan y le dan y le dan para vender todos sus periódicos y llenar los programas.

¿No hay un mea culpa? Porque si no hubieras respondido a ciertas preguntas tal vez no se hubiera generado en su momento tanto escándalo…

No, por el contrario, yo muy pocas veces he respondido. La prensa escrita para mí es irrelevante porque editan y ponen cosas que les venden. Igual la televisión, es miti miti, a veces lo editan bien para que vendan su nota, pero a mí ahora ya me va y me viene.

Volver al Perú es tal vez regresar al acoso de esa prensa que odias…

Sí, pero me da igual el hecho de regresar acá. No estoy haciendo nada y si hago algo, no tengo por qué responder, porque cada uno tiene su vida. Te puedo responder por cosas del reality, porque es público, pero nada más.

“NO DEPENDO DE NADIE”

Justamente, en el reality salió un video donde dices que regresas a trabajar sin importar los celos de tu pareja…

No he dicho de celos, ni nada.

Que eres una mujer libre y siempre has trabajado…

Sí, así como tú y como las demás personas que quieren trabajar, en realidad no me gusta depender de nadie.

Siendo una mujer guapa, supongo que te habrán pedido matrimonio hombres adinerados que te quieren tener como una princesa…

A mí no me interesa eso. No sé si hay millonarios. Me lo presentas si tienes alguno, para presentarlos a mi mamá (risas). En realidad no me interesa ese tipo de cosas, yo en lo mío.

Muchos dicen que las mujeres bellas buscan hombres con plata para que las mantengan…

Sí hay mujeres que les gusta la vida fácil y hay a otras que nos gusta sudarla y ganar plata.

¿No aceptarías que un hombre te diga: ‘Vania casémonos, dedícate a la casa y no trabajes’?

No ha llegado el hombre que me diga eso. Aparte tengo 27 años y no estoy pensando en tener hijos ni casarme ni nada. Así me den el anillo más caro y lindo, es no. Uno tiene que estar listo para casarse.

¿Vania se enamora apasionadamente?

No me enamoro fácil, pero cuando me enamoro, me enamoro.

¿Cómo queda tu relación con el abogado Frank Dello Russo?

Todo quedo bien porque en realidad no puedes poner eso en una balanza, porque amor y trabajo son cosas distintas.

Pero algunas veces se tiene que elegir…

Bueno, tú elegirás, yo en realidad no soy ese tipo de personas que elige esto y elige el otro, yo en realidad me siento con la fuerza y las agallas de hacer muchas cosas a la vez.

Podrías llevar una relación a distancia…

Por mí no hay problema.

¿Y tu pareja?

No sé cada uno tiene sus opiniones y no tengo por qué decirla porque son cosas de pareja.

ARROCHA A KARLA Y WACHIMÁN

Regresaste con una silueta matadora y muchos olvidan que sufriste de tiroides

No sufrí, sufro. Hasta el día de hoy tomo unas pastillas en la mañanas en ayunas porque la toroides no se te cura, eso es para toda la vida. Lo sé llevar, no es algo grave, no es cáncer ni diabetes, que son más fuertes. Obviamente te tienes que cuidar.

Karla Tarazona, la ex de tu ex Christian Domínguez, dijo que agradecía tus palabras de apoyo por la pelea que ahora vive y no descartó tomarse un café contigo. ¿Aceptarías?

Yo no tomo café con nadie (risas), no tomo café porque cuando tienes tiroides no puedes tomar café. En serio. Tomo té de vez en cuando. Nada, no hay nada que conversar con ella.

¿Cómo quedaron tus clases de actuación en Miami?

Ya terminaron, por eso vine. Tengo residencia norteamericana, así que tengo la facilidad de poder ejercer como actriz tanto en Perú como allá.

¿Si te llama Michelle Alexander (productora de Domínguez) para una de sus telenovelas?

Dudo mucho que Michelle me llame (risas). No creo que me llame y no lo estoy esperando.

¿Descartarías actuar con tu ex Christian Domínguez?

Los descarto completamente. En realidad no quiero, no lo deseo, y ya. Sería no profesional para una productora crear tanto show, tanta cosita así para que hable y en realidad su producción quedaría detrás de los ex. No se hablaría de la novela sino de los personajes, no es profesional. Yo en realidad no creo que la gente sea tan tonta de hacer ese tipo de cosas.