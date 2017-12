Vania Bludau no pierde las esperanzas de seguir bailando

Luego de la grave lesión que sufrió en la rodilla, aún no se define oficialmente la participación de Vania Bludau en la final de ‘Reyes del Show’ este sábado. Sin embargo, la bailarina reapareció en su red social y publicó una imagen donde se le ve haciendo ejercicios con el mensaje: “¡El mejor entrenamiento es el que te acerca más a tus metas! Hoy fue un día de training, siempre lista para conseguir todo lo que me propongo”, se lee en la publicación.

En los comentarios, varios de sus fans le preguntan cómo sigue de su lesión. “Vania, espero estés mejor. Todos tus fans estamos preocupadas por ti”, “¿Estás bien Vania? Dicen que te lesionaste”, se lee en la imagen. La producción del programa de Gisela Valcárcel aún no confirma si la ex de Christian Domínguez bailará o no, aunque todo apunta que sería imposible su participación.