Vania Bludau no teme a Leslie Shaw

Vania Bludau tendrá esta noche una dura batalla por ir a la final de ‘Reyes del show’ pues deberá enfrentar en la sentencia nada menos que a Leslie Shaw, quien sin duda es un fuerte oponente de la pista de baile. Sin embargo la bailarina asegura que está tranquila y esperar brindar un buen espectáculo.

“La verdad cualquiera de las dos se puede quedar y no quisiéramos dejar la competencia pero solo una va a seguir. Hemos celebrado la semana pasada cuando quedamos sentenciadas y vamos a celebrar por quién se queda. Esta es una competencia muy exigente, todos estamos ensayando mucho. Leslie es una artista completa, aunque tenemos la misma cantidad de seguidores en Instagram y no sabemos por quién decidirán. Si me quedo voy a seguir ensayando mucho porque todos queremos la copa”, comentó Vania Bludau quien quedó segunda finalista en El Gran Show la revancha.