Vania Bludau quita bailarín a Karen Dejo

Se salió con la suya. Los reclamos internos de Vania Bludau en la producción de ‘Reyes del show’ hicieron eco y este sábado volverá a bailar con el cubano Oreykel Hidalgo, quien sería el motivo de su distanciamiento con Karen Dejo. Fuentes cercanas indicaron que la ex de Christian Domínguez ya viene ensayando con el bailarín, quien decidió tener como pareja a la morocha.

Además, son fuertes los rumores que indican que Vania y Oreykel tendrían una amistad más que cercana que se ha hecho vox populi por los pasillos de la academia y podrían convertirse en la nueva parejita del reality de baile de Gisela Valcárcel. Sin embargo, el problema sería que este está casado desde hace unos meses con una joven con la que convivió cerca de dos años.

Al parecer Karen no ha tomado nada bien el cambio de pareja, pero prefiere estar tranquila porque tal como señaló en la última gala no tiene pensando para nada pelearse con la expareja del ‘wachiman’ quien desde que la vio bailando con el cubano no ha dejado de hacerle la vida imposible tras bambalinas.

“Vania se ha quedado con la espina contra Karen porque Oreykel la eligió a ella para bailar en el reality. Hay celos de por medio porque ya muchos se han dado cuenta que ahí hay algo más que una simple amistad, es evidente que hay una relación muy cercana entre ellos. Ahora la pregunta es si Vania sabe que él es casado, pues es vox populi”, dijo una fuente.