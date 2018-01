Vania Bludau con roche

Luego de anunciar su reconciliación con Frank Dello Russo, Vania Bludau está causando revuelo tras el video del reggaetonero Legarda que se lo dedica especialmente a ella con el mensaje: “Vania Bludau tú eres mala… por eso me gusta contigo”.

Como se sabe, la bailarina en algún momento fe vinculada al cantante cuando estaba separada de su novio. Y tras ello, Frank Dello Russo respondió a Legarda pues parece que no le gustó nadita el mensaje a su novia.

“Nunca serás como yo, ni podrás hacer las cosas que yo hago. No eres como yo, ni por dentro ni por fuera. Así como yo no soy como tú, eso es lo que me hace único”, escribió en el Instagram de Legarda.

La publicación rápidamente generó la reacción de los seguidores de Bludau, quienes comentaron defendiendo la relación de la modelo peruana con su novio estadounidense.