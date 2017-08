Vania Bludau sufre por ‘chichis’

La modelo Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al confesar cuál es su mayor arrepentimiento en la vida. A través de unos videos en Instagram, la morocha dijo vivir prácticamente un ‘calvario’ y tras muchos seguidores asociar su problema con Christian Domínguez, terminó por contar que sufre por el tamaño de sus senos.

Para Vania, si existe un solo error en su vida es haberse sometido a una operación para aumentarse el busto. “Me las quiero arrancar cada vez que me pongo un vestido, todo me queda bien pero de esa parte no me quedan los vestidos”, dice entre risas. Sin embargo, para muchos de sus fans este no sería ningún problema ya que destacan su belleza con o sin siliconas.