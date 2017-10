Vania Bludau vuelve a las pantallas y espera a Domínguez

Vania Bludau declaró que expareja, Christian Domínguez, no dejará la competencia de ‘El Gran Show’, por temor a su actual pareja, Isabel Asevero, como se especuló en la farándula.

“Yo no tengo problemas con él ni con nadie, tampoco creo que el señor me tenga miedo, no soy cuco, por favor”, indicó la modelo, así mismo, agregó que Domínguez dejará la competencia si realmente tiene una lesión.

“Dicen que tiene golpes en las rodillas y así es imposible que entre en la pista. Vamos a esperar qué pasa, de repente nos da la gran sorpresa a todos”, concluyó la ex chica reality.