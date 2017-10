Vania soltera otra vez

Pese a que le va a las mil maravillas en ‘El Gran Show’, Vania Bludau, no estaría bien en su vida sentimental y su relación con su pareja Frank Dello Russo estaría en una grave crisis porque no quiere que siga en el reality de baile, todo lo contrario le ha pedido regresar inmediatamente a Estados Unidos.

Hace unas semanas fue la misma Vania quien reconoció los celos de su amado. “Es muy chapado a la antigua, por él, él chambea todo el día y yo soy la princesa, pero no pues. Yo no dependo de un hombre, siempre he trabajado”. Todo hace indicar que este le dio un ultimátum pero la bella morocha no estaría dispuesta a aceptar y habrían tenido una fuerte discusión que desencadenó una fuerte pelea.