Vania teme por saqueos

La modelo y participante de ‘El Gran Show, la revancha’, Vania Bludau, se encuentra preocupara porque la llegada del huracán ‘Irma’ ha generado robos y saqueos en algunas tiendas de Miami, hecho que viene siendo investigado por la policía de la localidad.

“Estoy más calmada, pero preocupada porque no sé cómo está mi casa, el (su novio Frank Dello Russo) verá en qué estado está, ojalá no se hayan llevado nada, en las noticias vi videos que han roto las ventanas de las tiendas para saquear y robar, no sé si de las casa también. Allá supuestamente los robos son menos, pero estoy preocupada”, contó Vania a Karibeña.

-¿No te has comunicado con algún familiar para saber el estado de tu casa?

Mi novio sigue acá, está inundado el puerto de Miami, está cerrado, hoy o mañana habilitan los vuelos, no tengo familiares allá, mi abuela y amistades están por todos lados, se han ido a Nicaragua y el Salvador. Tampoco hay internet.

-Hablando de otro tema, parece que a Tilsa no le gustó tu ingreso a ‘EGS’, sin embargo es imparcial en la puntuación que te da como jurado…

Enfrentamiento no hay, nada que ver, hay que darle un poco de show, ya pasó, le cayó de sorpresa como a muchos pero después no hay nada.

-¿Te enteraste que Blanca Rodríguez dijo que Tilsa llama al ‘Loco en estado de ebriedad? ¿Qué opinas?

No es mi tema, no sé.