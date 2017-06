Venezolanas calentarán las noches de Karibeña

Dispuestas a romper con los parámetros en cuanto a temas sexuales, las bellas venezolanas Alexandra, María José y Elizabeth se alistan para estrenar este sábado a las 10 de la noche ‘Sexo sin Tabú’, a través del facebook de Radio Karibeña.

“Nosotras tenemos cuatro meses en Perú, y cuando llegamos a Lima nos dimos cuenta que había un poco de tabú en cuanto a los temas sexuales, incluso llaman con nombres coloquiales a nuestras partes íntimas”, comentó Alexandra.

Pero estas bellas damas tendrán como invitados semana a semana a especialistas que responderán a las inquietudes del público. “Este será un programa muy dinámico, atractivo, invitaremos a artistas de la farándula, para que nos cuenten como son en la intimidad, además estaremos acompañadas de especialistas como psicólogos, nutricionistas. Recordemos que las mujeres también necesitan sentirse deseadas y uno de los tips para tener a tu hombre a lado es teniendo un buen sexo, cuando la puerta de la habitación se cierra vale todo, olores, sabores y posiciones”, agrega María José.

Sin lugar a dudas, ‘Sexo sin Tabú’ será un espacio alternativo, en el que podrás aprender y conocer más tu cuerpo. “Hay muchas mujeres que porque no tienen bubis o no tienen mucho trasero se sientes menos que las demás y no es así, todo tiene solución. Y si quieres verte bien, pues tienes que trabajar para verte bien”, finalizó Elizabeth Flores.