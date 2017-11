‘Soltera, pero nunca sola’, así se encuentra la salsera Vernis Hernández, quien aseguró que prefiere a los maduritos y no a los ‘chibolos’. La cantante, viene promocionando su tema ‘A mí me gustan mayores’, una de las canciones más pedidas en las radios de nuestra capital.

-Tu tema ‘A mí me gustan mayores’, ¿tiene algo que ver contigo?

A mí me gustan mayores, no me gustan los chibolos. Aunque en algunos años voy a cambiar a mí me gustan chibolos (risas). Es un tema comercial que ha estado sonando en las radios y después de tres años uno quiere entrar arrasando. Este tema lo he hecho a mi estilo, salió bien la combinación y se vienen muchas cosas nuevas.

-¿Qué otros proyectos se vienen para tu carrera?

Estoy alistando un nuevo tema, tengo dos opciones: Rocío Dúrcal o Yuri, estamos viendo. Luego se viene sacar algo propio con algunas colaboraciones de artistas nacionales. El cantante es sorpresa, solo puedo decir que es un salsero.

-Esperas que ya no te copien, como en el pasado lo hizo Yahaira Plasencia

El tema no es copiar, ahora todo el mundo hace covers, el problema en ese momento fue porque yo había grabado el tema con Son Tentación y ya lo veníamos promocionando. Pediría respeto en el trabajo, además el pianista que ella tiene ha trabajado conmigo durante bastante tiempo y tenía los arreglos de ese tema.

-¿Soltera o te has vuelto a enamorar?

Estoy soltera, pero nunca sola. Soltera, pero no aburrida. Soltera, pero viendo a alguien (risas). Si estoy soltera, después de cinco años algo de actividad tengo que tener en mi vida (risas). Estoy tranquila y viendo si las cosas funcionan (con un pretendiente).

-¿Cómo tomaste las declaraciones de María Grazia Polanco cuando detuvieron a Carlos Gonzales por generar daños en un hotel?

Obviamente incomoda, yo puedo tener miles de problemas con él, pero es el padre de mi hijo. Me pareció un aprovechamiento de la persona (María Grazia Polanco) que salió a hablar, que todo el mundo sabe que era su pareja. Encima habló cosas que yo sé que no son ciertas. Si tu vida peligra al costado de un hombre, ¿qué haces saliendo con él? Si tú te separas no tienes por qué irte al concierto o estarlo viendo.

-¿Pasaste algún episodio de violencia a lado de él?

Yo te puedo decir 50 cosas de Carlos, yo no cubro a nadie, así sea el papá de mi hijo, mi hermano o mi padre, yo no sé lo que ha pasado en la vida de ellos, pero conmigo nunca hubo un episodio de violencia, jamás.

–¿Qué le aconsejaste después de lo que pasó en la discoteca?

Le aconsejé que organice su vida, porque tiene un hijo.