FOTO | Victoria Puchuri celebra un día especial con el amor de su vida

La cantante de ‘El Encanto de Corazón’, Victoria Puchuri, ha publicado en sus redes sociales una fotografía que ha conmovido las redes sociales, pues se le ve junto a su mamá quién esa noche cumplía años.

“Un día como hoy nació la mujer que me enseñó mucho y gracias a ella soy la persona que hoy me conocen y no me cansaré de agradecerte tanto, Dios Mediante Te amo mami…”, eran las palabras conmovedoras palabras de Victoria.

Como se sabe, desde aproximadamente un mes, la cantante se unió a las filas de ‘El Encanto de Corazón, agrupación que le recibió con los brazos abiertos.