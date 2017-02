VIDEO | A Jazmín le faltan el respeto en vivo y ella reacciona así

En la última emisión de “Espectáculos” la conductora Jazmín Pinedo pasó el peor momento de su vida cuando el amigo de la modelo Milett Figueroa, Giancarlo Cossio le mandó tremenda bomba a la ‘chinita’.

Todo sucedió cuando Jazmín le dijo lo siguiente a GianCarlo: “¿Acaso Milett no se puede defender sola? ¿Tú eres su abanderado, su manager?”, esto incomodó al amigo de “Milechi”, quien no dudó en callarla. “China, escúchame… China, para tu coche, así como yo también te he defendido en su momento…“, sostuvo Giancarlo.

Jazmín muy enfadada le respondió lo siguiente: “Sáquenlo de la cámara porque ahora es el programa de Giancarlo Cossio […] lo que pasa Giancarlo, es que si tú me hablas de esa manera, faltándome el respeto cuando te estoy hablando de lo más normal“.

