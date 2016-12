VIDEO | Abogado de Ronny García: “Él podría quedar libre en 24 horas”

Jorge Castro, defensa del agresor Ronny García, anunció hoy que su patrocinado podría quedar libre en 24 horas debido a que, cuando fue sentenciado, no tenía un abogado de oficio.

En diálogo con Radio Exitosa, Castro recordó que dejó de ser abogado de García, por lo que este último siguió el juicio sin una defensa legal. “Pasaron 45 días desde que dejé el proceso. Es plazo suficiente para que el Estado le ponga un abogado”, manifestó para Radio Exitosa.

“Yo no tengo por qué decirle a los magistrado si sigo siendo o no abogado de García, ellos se tienen que dar cuenta y debieron anular la fecha de la vista verificando si continúo o no como abogado, porque era de público conocimiento que yo ya no era”, añadió.

Castro adelantó que hoy renovará contrato como defensa del cantante, y pedirá la nulidad del fallo que lo condena a siete años de pena privativa de la libertad. “Si se plantea un hábeas corpus por violación del debido proceso y por la indefensión en la que ha generado, puede salir en las siguiente 24 horas”, sentenció.

