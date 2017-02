VIDEO| Brunella Horna: “Renzo Costa no es sólo plata, también tiene su ‘jale’”

La modelo Brunella Horna manifestó estar muy feliz a lado de su querido Renzo Costa, pero sostuvo que siente celos cuando se le acerca otras chicas en algunas discotecas cuando ella está presente.

Ante este comentario, uno de los panelistas del programa de ‘Espectáculos’ le preguntó a qué se debía el jale del empresario de cueros, a lo que Brunella dejó sorprendido a todos con esta respuesta. “Oye, Jean Paul, ¿tú qué crees, qué todo Renzo no es guapo?, o sea ¿todo es plata, plata?“, preguntó. “No, no, también es bien guapo, tiene su jale“, indicó Brunella.

A la vez Brunella confesó que contrata agentes de seguridad para que algunas chicas no se acerquen a su pareja. “Las chicas del box me caen chinches, por eso ya no llevo un seguridad, sino dos, uno para mí y otro para Renzo, y los contrato yo […] yo les pago”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: