VIDEO | ¿Christian Domínguez es homosexual? Expareja lo deja mal parado con esta declaración

La boliviana Jeannine Gonzáles, conocida en nuestro país por haber mantenido una relación con Christian Domínguez, volvió a contactarse con el Perú para destruir por completo al popular ‘wachimán’.

Y es que, desde su arribo al Perú, Jeannine Gonzáles ha soltado una bomba detrás de otra, dejando mal parado en más de una ocasión al actor. Esta vez no fue la excepción: dejó entrever que Christian Domínguez es homosexual.

Jeannine Gonzáles dijo que Christian Domínguez tendría una “doble vida” y que “ojo de loca no se equivoca”, dejando boquiabiertos a los conductores del programa ‘Cuéntamelo Todo’.

A pesar del grueso calibre de sus declaraciones, Jeannine Gonzáles dejó en claro que no teme a una denuncia por difamación. “La de Christian es la tipica amenazar con sus demandas, pero yo no le tengo miedo porque no estoy diciendo nada que sea mentira. Que venga y le presentamos un buen amigo”, sentenció.