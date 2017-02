VIDEO| Diana Sánchez: “Micheille Soifer se burlaba de mi peso”

¡¡PARA NO CREERLO!! Este último lunes, la bella Diana Sánchez estuvo en el set de ‘Espectáculos’ y junto a Jazmín Pinedo destruyeron a Micheille Soifer con fuertes revelaciones de la “guerrera”, el cual dejó sorprendido a todos los espectadores.

La ex “combatiente” señaló que Micheille Soifer junto a sus ‘michilovers’ tenían la manía de criticar y burlarse del físico de otras chicas, y que incluso Diana Sánchez fue víctima de ellas.

“Me molestaba de mi peso y todas sus fanáticas pasaron mucho tiempo criticándome que me había subido de peso“, sostuvo Diana. Ante esta situación Jazmín Pinedo sostuvo que la cantante tenía ‘doble discurso’ al pedir que no se burlen de ella por su físico, cuando ella lo hacía con otras chicas.

