VIDEO | Erick Sabater: “Micheille comía grasa y dormía mucho”

El modelo Erick Sabater destruyó de la peor manera a su ex pareja Micheille Soifer, indicando que ella tiene desorden alimenticio, porque no come a sus horas, no toma mucha agua e incluso le encanta la comida chatarra.

“No come vegetales, no toma mucha agua, es muy descontrolada con la alimentación. No come a las horas que tiene que comer”, sostuvo Erick.

Cabe resaltar que Micheille iniciará un reality en donde se someterá a un gran cambio para tener la esbelta figura de antes y mejorar sus hábitos alimenticios.

