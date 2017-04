VIDEO | Esta es la prueba definitiva de lo que hay entre Patricio Parodi y Flavia Laos

Patricio Parodi fue captado por las cámaras de ‘Amor, Amor, Amor’ en actitudes muy cariñosas con Flavia Laos durante la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Esto sucede luego de los fuertes rumores sobre un supuesto romance entre ambos, los cuales se han venido alimentando con su comportamiento en redes sociales, en donde han estado muy activos.

No obstante, cuando ‘Pato’ fue consultado por la prensa sobre Flavia Laos, éste no dio mayores detalles al respecto. “Estoy tranquilo, no hablo de mi vida privada. Tengo amistad con muchas personas. Soy libre de lo que quiero, soy soltero”, dijo hace poco.