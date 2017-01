VIDEO | Este fue el motivo que llevó a que Facundo y Paloma no gritaran su amor

Este último martes, Facundo González hizo su ingreso a la pretemporada de “Esto es Guerra”, el “guerrero” manifestó estar súper feliz por ser parte del programa y, también, habló que gracias a esto conoció el amor.

Sin embargo, no fue todo lo que soltó, el gaucho reveló que si antes no hacía público su relación era porque temía a que no funcionara, pero con todo lo que pasaron se dieron cuenta que son el uno para el otro.

“No sabíamos si iba a funcionar o no, pero las cosas se dieron bien y estoy muy enamorada de ella”, comentó el argentino delante de Paloma.

Por si fuera poco, los “guerreros” confesaron que ya tienen más de un año de relación y no dudaron en sellar su amor con un tierno beso, el cual tuvo que ser interrumpido por los conductores del programa.

