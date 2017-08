VIDEO | Evelyn Vela no pagará fianza y afirma que es inocente

En entrevista exclusiva para Karibeña, el abogado de la familia de Evelyn Vela, Carlos Torres Caro, salió aclarar una vez más sobre la situación legal de la ex bailarina en Estados Unidos, afirmando que es inocente y no pagará la fianza estipulada a más de 250 mil dólares

“Evelyn no pagará la fianza estipulada y estará en Estados Unidos hasta noviembre, en ese mes se define todo. No estará 20 años en prisión, sólo es una investigación que está en curso… Ella no tiene nada que ver con el traslado de dólares falsos, nunca la han encontrado con el dinero”, sentenció el Dr. Carlos Torres Caro.

Cabe mencionar que la ex bailarina fue detenida el pasado 17 de julio en el aeropuerto de Miami por las autoridades de Estados Unidos, al ser acusada de trasladar 20 mil dólares falsos. Hasta el momento se desconoce si en realidad integra a una banda internacional de falsificadores y clonadores de tarjetas.