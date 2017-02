VIDEO | Ex ‘combatiente’ es acusado de haber abusado a la hija de su ex pareja

El ex “combatiente” Miguel ‘Conejo’ Rebosio nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que su ex pareja Paola Herrera manifestara lo denunciara de agresión y revelara que su hija de 19 años fue abusada por el ex futbolista.

Esta confesión lo hizo a través del programa ‘Cuéntamelo Todo’, indicando que su hija está agilizando la denuncia en contra de Miguel Rebosio. A la vez, Paolo aseguró que estaba perdiendo la vista izquierda por los golpes que recibió de parte del ‘Conejo’.

Por último, Miguel se comunicó con el programa e indicó lo siguiente: “Por muchas cosas que están pasando, hay familias de por medio. Yo solo llamo para decir que ya he conversado con Paola y lo que nos hemos dicho quedan en cuatro paredes. Las cosas que hemos pasado Paola y yo solo las sabemos nosotros”.

