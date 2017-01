VIDEO | ¿Jefferson Farfán y Leslie Shaw son más que amigos?

El programa “Espectáculos” anunció que este lunes presentará una tremenda bomba, el cual paralizará a medio chollywood, este informe se trataría del romance entre Jefferson Farfán y Leslie Shaw.

Como se ve en el adelanto una misteriosa mujer le estaría contando todo al reportero del programa. “Solo te digo nomás que este (Farfán) es mosca”, sostiene la mujer.

Luego dice lo siguiente: “¿Está con Farfán?”, pregunta el periodista. “Uffff… lo que se ve, no se pregunta […] ¿A ella lo niega? ¿Qué niega? si hay un video. Ellos no se dan cuenta que las feromonas están corriendo […] Cállate la boca, que eso no lo sabe nadie”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: