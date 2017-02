VIDEO | ¿Jerson Reyes considera que Yahaira Plasencia fue un error en su vida?

Luego de sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y ventilar la relación que tuvo con Yahaira mientras ella mantenía una relación con Jefferson Farfán, Jerson consideró que se siente tranquilo luego haber soltado toda esa información.

Sí, así como lo lees, debido a que este último jueves Yahaira y Jerson se vieron las caras, debido a que la salsera lo denunció por revelar todo lo que vivieron, pero, al parecer, esto no es problema para Jerson, quien incluso indicó que no sabía si considerar a la salsera como un error en su vida.

“No sé si fue un error pero las cosas están hechas. Estoy más tranquilo, pero esperemos que no manden más gente a perseguirme y cuando no actúas bien, las cosas no salen bien“, finalizó.

