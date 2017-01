VIDEO | Karla Solf: “Lady Guillén tiene programa de TV gracias Ronny García”

Tras la captura de Ronny García, su pareja Karla Solf vuelve a estar en boca de todos, pues hace algunas semanas aclaró en sus redes sociales que “nunca volvería con él”, sin embargo, ayer sorprendió al decir que nunca terminó con este.

“Yo nunca he terminado con él, en estos momentos no lo iba a dejar solo. Yo lo único que quiero es que dejen de estar atacándolo porque me molesta que lo insulten a él y a mí, él es mi pareja”, sostuvo Karla en “Amor, Amor, Amor”.

Sin embargo, la reportera del programa, Katty Chin se quedó sorprendida cuando Karla indicó que Lady Guillén, conductora del programa “Tengo algo que decirte”, tiene trabajo gracias a Ronny García.

“Gracias a él (Ronny García), ella tiene programa, porque se paseó en todos los programas haciéndose la víctima e inocente y todos lo saben. Gracia a él, ella come”, afirmó Karla muy exaltada.

Como se sabe Ronny García purga condena en el penal de Chincha (Ica) por agredir física y psicológicamente a Lady Guillén.

