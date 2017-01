VIDEO | ¿Korina Rivadeneira ya no quiere saber nada de Mario Hart?

La modelo Korina Rivadeneira vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que su ex pareja Krayg Peña manifestara que la veneca perdió un bebé suyo, sin embargo, eso no sería todo, pues luego de ser vinculada con Mario Hart, ahora, ya no tendría nada con el piloto.

Esto se dio a conocer por la coordinadora de eventos, “Paloma de la Guaracha”, quien manifestó para la prensa no abordar a la veneca pues no se encontraba muy bien, al parecer, por un conflicto que habría tenido con Mario Hart.

Según Paloma, Korina habría indicado que no quería que le pongan ninguna canción del “chato”, mucho menos que le pregunten por él.

Según algunos comentarios, se especula que todo habría iniciado debido a que Korina se enteró que mientras Mario salía con ella, este coqueteaba con Paula Manzanal.

