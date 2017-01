VIDEO | Leslie Shaw: “Korina es más agraciada que el enano”

Leslie Shaw, nuevamente habló sobre su ex pareja Mario Hart y afirmó que no contaba, sin embargo, no todo quedó ahí, pues cuando le preguntaron si algún “chico reality” debería promocionar su tema a quién escogería, todos quedaron sorprendidos con su respuesta.

Todo sucedió cuando Tilsa muy fiel a su estilo le puso en aprietos a Leslie con la siguiente pregunta: “si tuvieras que elegir entre Korina y Mario para que promocione tu música, ¿a quién llamas?“.

Leslie muy suelta de huesos respondió: “Me quedó con Korina. Ella es más agraciada que el enano (Mario Hart)”.

