VIDEO | Mamá de Milett Figueroa llama ‘egoístas’ a Leslie Shaw y Tilsa Lozano

¡¡CANSADA!! La mamá de MiletT Figueroa, Matrha Valcárcel salió al frente para defender a su hija de las ‘burlas’ de Leslie Shaw y Tilsa Lozano, quienes aseguraron que la popular ‘Milechi’ no tiene talento para el canto.

Ante esta situación, la señora Martha sostuvo que no deberían ser egoístas y destacó la actitud de su hija en el Miss Super Talent. “Ella tuvo la actitud que no se tiene normalmente […] Ella se lanzó a divertirse y fue el espectáculo […] No hay que ser egoístas”, puntualizó.

Por último, Milett aseguró estar súper feliz por su regreso a la pantalla grande con el nuevo proyecto cinematográfico “Buscando Nirvana”.

