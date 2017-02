VIDEO | Melissa Paredes a Jorge Cuba: “Padre es el que cría y no el que engendra”

La modelo Melissa Paredes estuvo este último fin de semana en el programa de la ‘Chola Chabuca’ para deslindar el tema judicial que está afrontando actualmente el padre de su esposo Rodrigo Cuba, Jorge Cuba.

Ante esta situación, la ex ‘guerrera’ señaló que no mantenía una buena relación con el ex viceministro aprista, pero desconocía que este se refería con términos despectivos hacia ella. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues Melissa no dudó en mandarle tremenda indirecta con este mensaje: “Padre es el que cría y no el que engendra”.

Tras la insistencia de la ‘Chola Chabuca’ por saber qué opinaba Melissa sobre el proceso legal de Jorge Cuba, ella muy seria indicó que la justicia se encargará por todo lo sucedido. “La justicia es divina […] La justicia se hará cargo si el señor cometió alguna falta“, finalizó.

