VIDEO | Melissa Paredes sobre caso Odebrecht: “Mi esposo no tiene nada que ver con este tema”

La modelo Melissa Peredes y su esposo Rodrigo Cuba, estuvieron este último domingo en el programa “Punto Final” brindando su descargo a la periodista Mónica Delta sobre el caso de la empresa Odebrecht.

El futbolista afirmó que en ningún momento recibió dinero ilícito de su padre el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba. A la vez, quien estuvo en todo momento a su lado fue Melissa Paredes, sacó las garras por su esposo y no dudó en despotricar a la prensa.

“La prensa ‘chicha’ se ha encargado de poner portadas con cosas que no son ciertas, manchando el nombre de mi esposo, de mi familia que recién está creciendo. Recién nos acabamos de casar y, sin embargo, aún no investigan nada”, sostuvo.

“A mí personalmente me molesta muchísimo. Entiendo que quieran vender sus periódicos, sus portadas, que quieran que entren a sus links, pero lo que me molesta es que me están tocando a mí. Es mi esposo, lo amo y él no tiene nada que ver con este tema. No desinformen a la gente por querer vender un periódico más, eso sí me molesta bastante”, finalizó.

