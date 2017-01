VIDEO | Micheille Soifer a Zorro Zupe: “Yo no te tengo odio”

“Zorro” Zupe comentó para el programa “Espectáculos” que viene recibiendo diversas amenazas de muerte. Ante esta terrible situación, “Zorro” señaló que esto vendría por hablar mal de las mujeres e indicó que tiene varios sospechosos.

Tras lo sucedido, la cantante Micheille Soifer se comunicó con Ricardo para aclarar que las amenazas no vienen de parte de ella y que a pesar de todas las diferencias televisivas que han tenido durante este tiempo, ella no le tiene odio.

“¿Qué tal Ricardo? Te habla Michelle Soifer. Me pasaron tu número porque tenemos un amigo en común y te estaba llamando para decirte que yo no tengo nada que ver con esa extorsión que te están haciendo“, señaló Micheille.

“En cambio tú has dicho que me odias, tú me atacas. Yo no tengo porque reaccionar de ninguna manera contigo. Tu tendrás tus motivos, igual de todas maneras espero que me respondas este mensaje”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: