VIDEO | Micheille Soifer quiere ver preso al ‘Zorro Zupe’

Cansada de los duros calificativos en su contra, Micheille Soifer despotricó contra el ‘Zorro Zupe’, polémico personaje de la farándula conocido por su afilada lengua.

“Yo no sé qué tiene ese muchacho, cómo se llama él, este quiere ser flaca, pero a como de lugar ah, el Zupe me tiene harta”, confesó Micheille Soifer. Y es que Ricardo Zúñiga -verdadero nombre del ‘Zorro Zupe’- no duda en llamarla ‘Peppa Pig’ o ‘gorda’ cuando tiene oportunidad de hacerlo.

Por eso, Micheille Soifer expresó sus ganas hasta de verlo en la cárcel. “Hay que meterlo preso a este brother”, sentenció ‘Michi’, haciendo un llamado a sus hermanas a ponerle un alto al polémico productor de eventos.