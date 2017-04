VIDEO | “Ojalá encuentre chamba”, el singular discurso de un padre en la graduación universitaria de su hijo

Por redes sociales viene circulando un jocoso video del singular discurso de un padre de familia que estuvo presente en la graduación universitaria de su hijo.

El hombre fue consultado sobre cómo se sentía en ese momento, viendo a su hijo listo para la vida profesional. “¿Cómo me siento? Me siento bien, me siento alegre porque ya no voy a gastar plata en este pata. Sí, está bien, ojalá que encuentre chamba nomás”, dijo en medio del asombro y las risas de los presentes, incluido su vástago.

Aunque no se sabe si es un hecho real o es un video ‘armani’, lo cierto es que la grabación se ha vuelto viral y ha causado el jolgorio de miles de cibernautas.