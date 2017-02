VIDEO | ‘Pato’ Quiñones despotricó contra Leslie Shaw por rajar de Milett Figueroa

Hace algunos días, en el programa “Amor de verano”, la bella Leslie Shaw se burló de Millet Figueroa al afirmar que no tenía talento para el canto, esto no le gustó nadita a ‘Pato’ Quiñones, actual pareja de ‘Milechi’, quien no dudó en defenderla.

La actual pareja de Milett calificó de “ofensivo” los fuertes comentarios de Leslie. “Una cosa es una broma, bueno, uno dice es parte del trabajo. Pero ya hacerlo varias veces lo considero una burla, suena a ofensa definitivamente una falta de respeto hacia Milett”, sostuvo.

A pesar que hace algunos meses Leslie y el bailarín eran muy amigos, ahora sería todo lo contrario, pues ‘Pato’ no sólo defiende a Milett, también a Mario Hart. “Pensé que no actuaría así, ya se lo dejo a su criterio y espero se dé cuenta lo que está haciendo con alguien que no se mete con ella”, indicó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: