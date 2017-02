VIDEO | ‘Peluchín’ se burla de ‘Alianza Lima’ por no campeonar hace años

En la última emisión del programa de ‘Amor, Amor, Amor’, el conductor Rodrigo González, no tuvo reparos en burlarse del equipo de Alianza Lima por no campeonar hace años.

Todo inició cuando los conductores del programa empezaron a entonar el tema de las barras de Universitario y, luego, Gigi cantó el de Alianza Lima. “Pucha pero ya son muchos años y no la ven”, señaló Rodrigo.

“Yo no soy hincha de ningún equipo, yo me las sé todas. Claro, pero las cosas como son […] once años, once años que no la ven”, finalizó Rodrigo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: