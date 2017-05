VIDEO | ¿Por qué Evelyn Vela no celebra el Día de la Madre? Ella hizo esta dolorosa confesión

La bailarina Evelyn Vela hizo una triste confesión a puertas de celebrarse el Día de la Madre: perdió una hija cuando ésta aún era una niña.

Según reveló la bailarina, la pequeña Annaib (4) dejó de existir debido a una negligencia médica, terrible hecho que marcó su vida y es la causa por la Evelyn Vela que no festeja esta fecha.

“Cuando yo perdí a Annaib el mundo se me vino abajo. No había nada que calmara ese dolor. Andaba sedada y caí en una fuerte depresión. No dejaba de llorar y eso me pasa cuando la voy a visitar en el cementerio. El día de la madre me la recuerda más, pero sé que es un angelito que me protege desde el cielo y lo hace también con sus hermanos”, sostuvo Evelyn Vela.

No obstante, Evelyn Vela asegura que sus tres hijos, Marcos (16), Anne (11) e Ian (5), son el motor de su vida. “Son mi mejor regalo porque son una parte de mi. Los quiero mucho aunque me saquen canas verdes”, señaló.

EN MÉXICO

Evelyn Vela viene haciendo noticia en México por su “amistad” con Christian Castro. En el programa “Ventaneando” comentaron acerca de la reacción de ‘la reina del sur’ luego de que el cantante se comprometiera con su novia. Los conductores del espacio sostuvieron que es una mujer muy guapa y hace bien en quedarse con sus hijos.