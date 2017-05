VIDEO | ¡Qué tal camisita! Carlos Cacho le dijo todo esto a Phillip Butters por su look de hoy

Phillip Butters fue hoy el centro de atención de las redes sociales y no precisamente por algún comentario polémico. ¿Qué sucedió? Pues el locutor de radio Exitosa condujo su programa con una llamativa camisa, lo que le valió la opinión de expertos en la materia.

Uno de los que se animó a comentar el look de Phillip Butters fue Carlos Cacho. El maquillador, si bien siempre es muy crítico con el outfit de los famosos, esta vez tuvo palabras de elogio y felicitó al ‘sabelón’ por el atrevimiento de usar tal prenda.

“Qué camisita que te has puesto en la mañana… Honestamente eres un hombre que disfruta mucho del look british y me gusta mucho cuando está de rojo imperio, ese es el color que a ti te queda mejor”, dijo el estilista en enlace telefónico con Phillip Butters.

A Phillip Butters le llamó mucho la atención el ‘rojo imperio’ y reclamó, en son de broma, que podría ser la burla de sus enemigos por ello. “¿Rojo imperio? Le estás dando balas a mis enemigos, por suerte no dijiste rojo bebé”, sentenció.