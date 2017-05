VIDEO | Sheyla Rojas le responde a Flavia Laos: “Yo no te he hecho nada para que me llames así”

Luego de que Flavia Laos lanzara tremenda indirecta llamándola “gallina vieja” en una transmisión de Facebook, Sheyla Rojas respondió con todo en su programa “Estás en Todas”.

“Yo no tengo ni un pelo de tonta. Pero yo no tengo ningún problema con Flavia. Jamás me he metido contigo ni con nadie y no me gusta estar en esos enfrentamientos por una persona que ya no está en mi vida y no significa nada. No tendría por qué pelearme, mucho menos contigo”, dijo Sheyla Rojas al ser consultada por Nicola Porcella sobre el tema.

Asimismo, Sheyla Rojas agregó que sí sintió que la indirecta fue para ella. “Lo que me puedan decir las personas que no son importantes en mi vida, la verdad no me afecta, pero yo sí creo que esa indirecta fue para mí”, expresó la rubia, quien dijo no entender por qué Flavia Laos la ataca. “Yo no le he quitado el marido ni el enamorado, no le he hecho nada”, sentenció.