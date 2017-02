VIDEO | Tilsa a Melissa Loza: “No te puedes seguir vistiendo como una mocosa de 20 años”

En la última emisión del programa “Amor de verano”, la conductora Tilsa Lozano habló sobre la última foto de Melissa Loza, el cual viene circulando en redes sociales, donde con unos años menos.

La ex “vengadora” señaló que la “guerrera” es muy bella pero debería de dejar seguir vistiéndose como una ‘mocosa de 20 años’.

“A veces la ropa que se pone (Melissa Loza) no sea adecuada para la edad que tiene. Porque tú puedes ser espectacular, pero tienes que ser consciente de que tienes 34 años y que no te puedes seguir vistiendo como una mocosa de 20, haciéndote unos moños como la princesa Leia, menos es más”, puntualizó.

“Con respecto a la cara lo que siento, es mi humilde opinión, es que ella es muy guapa, pero definitivamente a mí me vez hace diez años y no tenía los pómulos crecidos, la boca así, el ojo…Cuando te pones mucho bótox se te arruga la nariz… Yo creo que tal vez por estar en un programa junto a tantas chiquillas ella no quiere arrugarse, pero en verdad eso es natural. La belleza cuanto más natural es más bonita, es mi opinión. Me parece que es una mujer guapa de cara, regia de cuerpo, pero que su look es muy de chiquivieja”, puntualizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: