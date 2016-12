VIDEO| Tilsa Lozano arremete contra novio de Milett Figueroa

Hace unos días el bailarín “Pato” Quiñones, manifestó que no conocía a Tilsa Lozano y le restregó el triunfo de Milett Figueroa en “El Gran Show”, esto no le gustó nadita a la ex “vengadora”, quien no dudó en despotricarlo.

“No tengo nada que decirle a Tilsa, no la conozco, pero Milett ganó, le duela a quien le duela. Si ella no encontró el talento, el jurado calificador sí lo encontró”, sostuvo “Pato”.

Ante esta situación, Tilsa dijo lo siguiente: “Yo no tengo nada que decirle a su bailarín. Lo que pasa es que él es muy chibolo y no conoce mi recorrido, mi largo kilometraje y ya que yo soy diez años mayor que ella y que su bailarín”.

“Entonces, en todo caso si él no conoce los premios que yo he ganado, los concursos que yo he ganado en el país y en el extranjero, que se tome la libertad para meterse a Google para informarse que yo he sido Miss Reef Internacional”, finalizó Tilsa.

