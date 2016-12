VIDEO | Tomás Angulo es vapuleado en redes sociales por este vulgar vocabulario

El panelista de “Hola a Todos”, Tomás Angulo, ha causado indignación entre sus seguidores por un video que ha estado circulando en las redes sociales, donde se escucha al terapeuta expresarse de la peor manera hacia uno de sus pacientes.

“Soy Tomás Angulo, terapeuta de parejas, sexólogo. Ya me han contado que quieres ir a mi consulta. No te preocupes. El cab(…) es feliz, tú tienes que ser feliz y aceptarte. Me han dicho que a ti te gusta la pin(…) así que tú tranquilo nomás. Duele pero rico, así que tranquilo (…) Un abrazo para ti mi hermano”, se escucha al doctor.

Cabe precisar que no es la primera vez que el doctor tiene este tipo de problemas, pues siempre se le ha tildado de machista. “En la victimización de la “víctima” le encanta contar con lucimiento y detalles como fue agredida olvidando lo agresiva que se es”, publicó hace algunos meses en su Twitter.

